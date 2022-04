தேசிய செய்திகள்

6 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி! + "||" + Covaxin cleared for 6-12 year-olds, Bharat Biotech asked to keep submitting safety data

6 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி!