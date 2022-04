கிரிக்கெட்

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு யார் காரணம் ?- ரவீந்திர ஜடேஜா விளக்கம் + "||" + CSK skipper Ravindra Jadeja blames lack of strong starts as team suffer sixth loss in eight games

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு யார் காரணம் ?- ரவீந்திர ஜடேஜா விளக்கம்