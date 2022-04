டென்னிஸ்

உக்ரைனில் நடப்பதை பார்த்தால் வேதனையாக உள்ளது- எலினா ஸ்விடோலினா + "||" + Unbearable pain in my heart on what is happening in my homeland Elina Svitolina

