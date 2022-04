உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் பல்கலை கழகத்தில் குண்டுவெடிப்பு; 3 சீனர்கள் உள்பட 4 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Bomb blast at a university in Pakistan; Four people were killed, including three Chinese

பாகிஸ்தானில் பல்கலை கழகத்தில் குண்டுவெடிப்பு; 3 சீனர்கள் உள்பட 4 பேர் உயிரிழப்பு