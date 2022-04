கிரிக்கெட்

பேட்டிங்கில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கவுள்ள கோலி - பெங்களூரு அணி ரசிகர்கள் உற்சாகம் + "||" + Virat Kohli to Open Batting For RCB Against Rajasthan Royals Confirms Faf du Plessis

பேட்டிங்கில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கவுள்ள கோலி - பெங்களூரு அணி ரசிகர்கள் உற்சாகம்