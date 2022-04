மாநில செய்திகள்

இ-ஸ்கூட்டர்: அடிக்கடி பழுது விரக்தியில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீயிட்ட டாக்டர் + "||" + Repair frequently Pouring petrol in frustration Fired Doctor the repair and set it on fire

இ-ஸ்கூட்டர்: அடிக்கடி பழுது விரக்தியில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீயிட்ட டாக்டர்