உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியா: 30 ஆண்டுகளாக சுடச்சுட கழிவறையில் சமோசா தயார் செய்த உணவகம் + "||" + Saudi Arabia: A restaurant that has been preparing samosas in the oven for 30 years

சவுதி அரேபியா: 30 ஆண்டுகளாக சுடச்சுட கழிவறையில் சமோசா தயார் செய்த உணவகம்