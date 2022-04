கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆயிரம் டாட் பந்துகளை வீசி பிராவோ புதிய சாதனை..!! + "||" + Dwayne Bravo Joins Elite List Of Bowlers Who Bowled Over 1000 Dot Balls In IPL

ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஆயிரம் டாட் பந்துகளை வீசி பிராவோ புதிய சாதனை..!!