கிரிக்கெட்

ரியான் பராக் உடன் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்ட ஹர்ஷல் பட்டேல் - வைரல் வீடியோ + "||" + Riyan Parag Harshal Patel involved in heated argument after RR batter smashes RCB pacer for 2 sixes in last over

ரியான் பராக் உடன் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்ட ஹர்ஷல் பட்டேல் - வைரல் வீடியோ