தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கோ பூஜையின் போது மாடு முட்டியதில் முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை காயம் இன்றி தப்பினார்..! + "||" + First Minister Basavaraj escapes unscathed after being hit by a cow during Ko Puja in Karnataka ..!

கர்நாடகாவில் கோ பூஜையின் போது மாடு முட்டியதில் முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை காயம் இன்றி தப்பினார்..!