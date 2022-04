உலக செய்திகள்

பஞ்சன் லாமா சீன குடிமகனாக சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்கிறார் - சீனா + "||" + Boy chosen as Panchen Lama by Dalai Lama leading a 'normal life' as Chinese citizen: China

பஞ்சன் லாமா சீன குடிமகனாக சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்கிறார் - சீனா