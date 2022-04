மாநில செய்திகள்

தஞ்சாவூர் அருகே நடந்த தேர்திருவிழாவில் சோகம்: மின்சாரம் பாய்ந்து 10 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + 9 killed, more than 10 injured in power outage near Thanjavur

