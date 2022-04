மாநில செய்திகள்

தஞ்சை: தேர் திருவிழாவில் மின்சாரம் பாய்ந்தது எப்படி? - பகீர் தகவல் + "||" + Reason for Accident Occured after an overhead high voltage cable came in contact with a temple car pulled during a procession in Thanjavur

தஞ்சை: தேர் திருவிழாவில் மின்சாரம் பாய்ந்தது எப்படி? - பகீர் தகவல்