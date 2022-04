மாநில செய்திகள்

பரிசு வழங்குவதாக செல்போனுக்கு மெசேஜ்; தபால் துறை பெயரில் மோசடி + "||" + Fraud in the name of the post office to message the cell phone as a gift

பரிசு வழங்குவதாக செல்போனுக்கு மெசேஜ்; தபால் துறை பெயரில் மோசடி