மாநில செய்திகள்

சாலையில் சண்டை - மாணவிகள் ​10 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து கல்லூரி நிர்வாகம் உத்தரவு + "||" + Fighting on the road - College administration orders suspension of 10 students

சாலையில் சண்டை - மாணவிகள் ​10 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து கல்லூரி நிர்வாகம் உத்தரவு