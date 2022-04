கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக தேர்வாகிறார் பென் ஸ்டோக்ஸ்? -வெளியான தகவல் + "||" + Ben Stokes set to be Englands next Test captain Gary Kirsten to be new head coach

இங்கிலாந்து அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக தேர்வாகிறார் பென் ஸ்டோக்ஸ்? -வெளியான தகவல்