இந்தியாவின் பேச்சு சுதந்திரத்தில் டுவிட்டர் தலையிட்டால்... எலான் மஸ்கை டுவிட்டரில் எச்சரித்த சசி தரூர்!

புது டெல்லி,

இந்தியாவின் பேச்சு சுதந்திரத்தில் டுவிட்டர் குறுக்கிட்டால் என்ன மாதிரியான விளைவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பது குறித்து எலான் மஸ்கிற்கு டுவீட் மூலம் எச்சரித்துள்ளார் காங்கிரஸ் எம்.பி சசி தரூர்.

டுவிட்டர் நிறுவனத்தின் உரிமையாளராக தனது முதல் டுவீட்டை எலான் மஸ்க் நேற்று பதிவிட்டார். அதில் அவர் தெரிவித்ததாவது, “எனது மோசமான விமர்சகர்கள் கூட டுவிட்டரில் இருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்.ஏனெனில் அதுதான் பேச்சு சுதந்திரம்” என்று பதிவிட்டார்.

இந்நிலையில், எலான் மஸ்கை டுவீட் மூலம் எச்சரித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தகவல் தொழில்நுட்பக் குழுவின் தலைவர் சசி தரூர். அவர் கூறியிருப்பதாவது:-

"எந்த சமூகவலைதள நிறுவனம் யாருக்கு சொந்தம் என்பது குறித்து எங்களுக்கு எந்தவித அக்கறையும் இல்லை. முக்கியமல்ல.

விஷயம் என்னவென்றால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், எப்படிச் செய்கிறார்கள் என்பதே எங்களுக்கு முக்கியம்.

On @elonmusk: Who owns which social media company is not our concern. What matters is what they do & how. If we find @Twitter either interfering w/free speech in India, or the opposite (permitting hate speech &abuse) in our volatile environment, then the IT Cmt shld take action. pic.twitter.com/kDQNLgjSkO