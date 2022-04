தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: வெளிமாநில தொழிலாளர்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்திய 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + 2 terrorists involved in attacks on migrant labourers killed in Pulwama encounter in Kashmir

காஷ்மீர்: வெளிமாநில தொழிலாளர்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்திய 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை