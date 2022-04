உலக செய்திகள்

என்னுடன் படுக்காவிட்டால் 20 பேரை கூப்பிடுவேன்... குடிபோதையில் 16 வயது கர்ப்பிணிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை; ரஷிய வீரரின் அராஜகம் + "||" + Sexual abuse of a 16-year-old pregnant woman under the influence of alcohol; The anarchy of the Russian soldier

என்னுடன் படுக்காவிட்டால் 20 பேரை கூப்பிடுவேன்... குடிபோதையில் 16 வயது கர்ப்பிணிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை; ரஷிய வீரரின் அராஜகம்