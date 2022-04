மாநில செய்திகள்

தமிழக பேரவையில் சித்த மருத்துவ பல்கலை. மசோதா நிறைவேறியது + "||" + Siddha Medical University in the Tamil Nadu Assembly. The bill passed

தமிழக பேரவையில் சித்த மருத்துவ பல்கலை. மசோதா நிறைவேறியது