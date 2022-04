சினிமா செய்திகள்

தமிழில் சின்னக்கவுண்டர், வேட்டைக்காரன் படத்தில் வில்லனாக நடித்த சலீம் கவுஸ் இன்று காலமானார். + "||" + Salim Kaus, who played the villain in the Tamil movie Chinnakkaundar, Vettaikaran, passed away today.

தமிழில் சின்னக்கவுண்டர், வேட்டைக்காரன் படத்தில் வில்லனாக நடித்த சலீம் கவுஸ் இன்று காலமானார்.