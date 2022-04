உலக செய்திகள்

சீனாவுக்கான சுற்றுலா விசா வழங்காது ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + China themselves have not issued visas to us; have suspended (visa issuance to India) since 2020...Not the right time to discuss the issuance of tourist visas for China: Arindam Bagchi, MEA

