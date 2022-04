தேசிய செய்திகள்

ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக உள்நாட்டில் உருவான ககன் நேவிகேஷன் மூலம் தரையிறங்கி இண்டிகோ விமானம் சாதனை! + "||" + IndiGo becomes first airline in Asia to land using GAGAN aided approach

