"உங்களுக்கு ஆதரவாக எப்போதும் இருப்பேன்"- பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு ஜோ ரூட் உருக்கமான வாழ்த்து

லண்டன்,

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் ஜோ ரூட் அறிவித்தார். ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் பறிகொடுத்த இங்கிலாந்து அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரையும் 0-1 என்ற கணக்கில் இழந்தது. இதனால் ஜோ ரூட் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து இருந்தார்.

இங்கிலாந்தின் ஆல்-ரவுண்டர் பென் ஸ்டோக்ஸ் புதிய டெஸ்ட் கேப்டனாக பதவி ஏற்க உள்ளார் என நேற்று தகவல் வெளியாகி இருந்தது. பின்னர் இங்கிலாந்து அணியின் டெஸ்ட் கேப்டனாக பென் ஸ்டோக்ஸ் இன்று அதிகாரபூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஜோ ரூட் வாழ்த்து தெரிவித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Always got each other’s backs. Congratulations mate, I’ll be right with you every step of the way ❤️ pic.twitter.com/KqO3mZpd9X