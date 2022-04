மாநில செய்திகள்

மசோதாக்களின் மீது முடிவெடிக்க கவர்னர்களுக்கு நேர, காலம் எதுவும் கிடையாது - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + Governors have no time or place to decide on bills - Governor Tamilisai Saundarajan

மசோதாக்களின் மீது முடிவெடிக்க கவர்னர்களுக்கு நேர, காலம் எதுவும் கிடையாது - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்