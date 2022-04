தேசிய செய்திகள்

இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான மனுக்கள் மீதான விசாரணை, மே 19-ந்தேதிக்கு தள்ளிவைப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Adjournment of hearing on petitions against reservation till May 19 - Supreme Court order

