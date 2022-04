‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்யும் பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு கண்டிப்பு

தேசிய செய்திகள்

‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்யும் பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு கண்டிப்பு + "||" + Bharat Biotech must address WHO's Covaxin suspension to avoid EUL cancellation, says MEA

‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்யும் பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு கண்டிப்பு