கிரிக்கெட்

‘இன்னும் அதிக வேகத்தில் பந்து வீசுவேன்’- உம்ரான் மாலிக் நம்பிக்கை + "||" + ‘I will bowl at even higher speeds’ - Umran Malik hopes

‘இன்னும் அதிக வேகத்தில் பந்து வீசுவேன்’- உம்ரான் மாலிக் நம்பிக்கை