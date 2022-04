தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்: 1857-ம் ஆண்டு கொல்லப்பட்ட இந்திய வீரர்களின் எலும்பு கூடுகள் மரபணு ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Armed with DNA, scientists find 1857 war link to skeletons discovered in Punjab well in 2014

பஞ்சாப்: 1857-ம் ஆண்டு கொல்லப்பட்ட இந்திய வீரர்களின் எலும்பு கூடுகள் மரபணு ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு