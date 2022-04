தேசிய செய்திகள்

"இந்தி மொழி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா? மக்களிடம் கருத்துக் கேட்க வேண்டும் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + Mamata Banerjee wades into language row; says 'Will discuss with other Chief Ministers'

"இந்தி மொழி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா? மக்களிடம் கருத்துக் கேட்க வேண்டும் - மம்தா பானர்ஜி