தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா: தேர்வு தாள் திருத்தும் மையத்தில் பாதுகாப்புக்காக நின்ற போலீஸ்காரர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை..! + "||" + A policeman commits suicide by shooting at an examination paper correction center in Karnataka

கர்நாடகா: தேர்வு தாள் திருத்தும் மையத்தில் பாதுகாப்புக்காக நின்ற போலீஸ்காரர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை..!