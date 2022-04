மாநில செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி: ஆய்வகத்தில் உப்பு என நினைத்து சாப்பிட்ட 11 மாணவர்கள் மயக்கம் + "||" + Krishnagiri: 11 students fainted after eating salt in the laboratory

கிருஷ்ணகிரி: ஆய்வகத்தில் உப்பு என நினைத்து சாப்பிட்ட 11 மாணவர்கள் மயக்கம்