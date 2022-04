கிரிக்கெட்

"உம்ரான் மாலிக்கை அதிகம் பயன்படுத்தினால் இது நேரிடும் "- பிசிசிஐ-க்கு பிரபல வீரர் அறிவுரை..!! + "||" + If you use Umran Malik too much, then chances are he will suffer a big injury Ex Indian Pacer

"உம்ரான் மாலிக்கை அதிகம் பயன்படுத்தினால் இது நேரிடும் "- பிசிசிஐ-க்கு பிரபல வீரர் அறிவுரை..!!