"இந்தியாவில் வாழும் இஸ்லாமியர்களுக்காக பிராத்திக்கிறேன்" - பரபரப்பை கிளப்பிய கால்பந்து வீரர்

பெர்லின்,

ஜெர்மனி கால்பந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் மெசுட் ஓஸில். இவர் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனி கால்பந்து அணியில் நிறவெறி இருப்பதாகக் குற்றம்சாட்டி அந்த அணியை விட்டு இவர் விலகினார். அதுமட்மின்றி இவர் உக்ரைன் - ரஷியா போரினால் துன்பங்களை அனுபவிக்கும் மக்களுக்காகவும் தனது ஆதரவு குரலை எழுப்பியவர்.

Praying during the holy night of Lailat al-Qadr for the safety and well-being of our Muslim brothers and sisters in India🤲🏼🇮🇳🕌Let's spread awareness to this shameful situation! What is happening to the human rights in the so-called largest democracy in the world?#BreakTheSilencepic.twitter.com/pkS7o1cHV5