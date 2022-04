தேசிய செய்திகள்

உலகிலேயே இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கும் ஒரே நாடு இந்தியா தான் - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு + "||" + India is the only country in the world that provides free medical treatment - Minister Sudhakar speaks

உலகிலேயே இலவசமாக மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கும் ஒரே நாடு இந்தியா தான் - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு