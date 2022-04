மாநில செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் புதிய திட்ட பணிகளுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்...! + "||" + First Minister MK Stalin lays foundation stone for new projects in Dindigul today ...!

திண்டுக்கல்லில் புதிய திட்ட பணிகளுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்...!