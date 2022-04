மாநில செய்திகள்

நாகை அருகே தேரின் சக்கரத்தில் சிக்கி இளைஞர் பலி + "||" + The youth was killed when he got stuck in the wheel of a chariot near Nagai

நாகை அருகே தேரின் சக்கரத்தில் சிக்கி இளைஞர் பலி