உலக செய்திகள்

டெஸ்லா நிறுவனத்தின் 44 லட்சம் பங்குகளை விற்ற எலான் மஸ்க்..!! + "||" + Elon Musk sells Tesla shares worth $4 billion, says no more sales planned

டெஸ்லா நிறுவனத்தின் 44 லட்சம் பங்குகளை விற்ற எலான் மஸ்க்..!!