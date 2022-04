தேசிய செய்திகள்

ஆடைகளில் பாலின வேறுபாடு கிடையாது: தாடி, மீசையுடன் புடவையில் புஷ்பக் சென் + "||" + There is no gender difference in the clothes: the boy in the sari with the beard and mustache

ஆடைகளில் பாலின வேறுபாடு கிடையாது: தாடி, மீசையுடன் புடவையில் புஷ்பக் சென்