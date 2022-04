மாநில செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, குமரி மற்றும் உள் தமிழக மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

Nellai, Thoothukudi, Kumari and inland districts are likely to receive moderate rains today

