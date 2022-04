தேசிய செய்திகள்

இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றார் மனோஜ் பாண்டே + "||" + Manoj Pandey takes over as Commander-in-Chief of the Indian Army

