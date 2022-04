மாநில செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி: 10-ந் தேதிக்குள் கள்ளத் துப்பாக்கிகளை ஒப்படைக்காவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Strict action if counterfeit firearms are not handed over in Krishnagiri by the 10th may

கிருஷ்ணகிரி: 10-ந் தேதிக்குள் கள்ளத் துப்பாக்கிகளை ஒப்படைக்காவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை