உலக செய்திகள்

‘உக்ரைனின் ஹீரோ’ - 40 ரஷிய போர் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய மேஜர் ஸ்டீபன் கொல்லப்பட்டாரா..? அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + "Ghost Of Kyiv" identified as Major Stepan Tarabalka, Dies In Battle After Shooting Down 40 Russian Jets

‘உக்ரைனின் ஹீரோ’ - 40 ரஷிய போர் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய மேஜர் ஸ்டீபன் கொல்லப்பட்டாரா..? அதிர்ச்சி தகவல்