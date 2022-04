கிரிக்கெட்

சி.எஸ்.கே கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ஜடேஜா விலகல் : மீண்டும் டோனியிடம் ஒப்படைக்க முடிவு..! + "||" + IPL: Tony becomes captain of Chennai team again ..

சி.எஸ்.கே கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ஜடேஜா விலகல் : மீண்டும் டோனியிடம் ஒப்படைக்க முடிவு..!