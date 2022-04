மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை: சுற்றுலா வேன் - மோட்டார் சைக்கிள் நேருக்கு நேர் மோதல் - 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி + "||" + Three persons were killed when a motorcycle collided head-on with a tourist van in Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: சுற்றுலா வேன் - மோட்டார் சைக்கிள் நேருக்கு நேர் மோதல் - 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி