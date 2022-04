மாநில செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை: நண்பர்களுடன் குளிக்கச் சென்ற 10ம் வகுப்பு மாணவன் நீச்சல் தெரியாமல் கிணற்றில் மூழ்கி பலியான சோகம் + "||" + A 10th class student who went for a bath with friends drowned in a well without knowing how to swim

