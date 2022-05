"நல்ல வேளையாக நான் இனி கேப்டன் இல்லை " - ரோகித் சர்மாவிற்கு பிரபல வீரர் புகழாரம்..!!

மும்பை,

3 வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும் இந்திய அணியை வழிநடத்தி வருபவர் ரோஹித் சர்மா. இந்திய அணிக்கு மட்டுமில்லாது ஐபிஎல் போட்டிகளில் மும்பை அணிக்காக 5 முறை கோப்பை வென்று கொடுத்த பெருமை ரோகித் சர்மாவை சேரும்.

இவர் நேற்று தனது 35-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். அதனை முன்னிட்டு அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். குறிப்பாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான கவுதம் கம்பீர் ரோகித் சர்மாவிற்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

ரோகித் குறித்து கம்பீர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், " " கேப்டனாக எனக்கு தூக்கமில்லாத இரவுகளை தந்த ஒரே பேட்ஸ்மேனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக நான் இனி கேப்டனாக இல்லை" அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு முன் ஒரு முறை ரோகித் சர்மா குறித்து கம்பீர் கூறுகையில், " "கேப்டனாக எனக்கு தூக்கமில்லாத இரவுகளை கொடுத்த ஒரே வீரர் ரோஹித் சர்மா. கிறிஸ் கெய்ல் அல்லது ஏபி டி வில்லியர்ஸ் போன்ற வேறு யாரும் எனக்கு அதை கொடுத்தது இல்லை.

Birthday greetings to the only batsman who’s given me nightmares as a captain. Thankfully I don’t captain anymore @ImRo45pic.twitter.com/XzpEc9Ptal