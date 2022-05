கிரிக்கெட்

ஐபிஎல்- டெல்லிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி பேட்டிங் தேர்வு + "||" + Lucknow Won The Toss and Chose To Bat against Delhi Capitals

ஐபிஎல்- டெல்லிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி பேட்டிங் தேர்வு