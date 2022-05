தேசிய செய்திகள்

குஜராத் மாநிலம் உதயமான தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து! + "||" + PM greets people of Gujarat on Foundation Day of Gujarat

குஜராத் மாநிலம் உதயமான தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!