மாநில செய்திகள்

சமஸ்கிருத உறுதி மொழி சர்ச்சை; மதுரை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி துணை முதல்வருக்கு டீன் பொறுப்பு + "||" + TN medical college dean relieved of post after students take 'Charaka' oath

சமஸ்கிருத உறுதி மொழி சர்ச்சை; மதுரை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி துணை முதல்வருக்கு டீன் பொறுப்பு